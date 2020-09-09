Экс-капитан «Зенита» Иванович может продолжить карьеру в Англии

Экс-капитан «Зенита» Иванович может продолжить карьеру в Англии
Экс-капитан "Зенита" Бранислав Иванович. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Бывший игрок и капитан петербургского футбольного «Зенита» Бранислав Иванович думает о том, чтобы продолжить карьеру в Англии.

По данным «Чемпионата», пока сербский защитник ведет переговоры с «Вест Бромвичем». Известно также о том, что футболист получил предложение от «Эвертона». СМИ также писали о его возможном переходе в «Црвену Звезду».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что полузащитник петербургского футбольного клуба Вильмар Барриос опроверг слухи о своем уходе из «Зенита».

До этого отмечалось, что он якобы рассматривает переход в британскую команду «Брайтон». Впрочем, сам футболист заявил, что он отлично чувствует себя в рядах сине-бело-голубых. Он также добавил, что он и его семья уже успела адаптироваться к жизни в Петербурге.

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