Футболист «Зенита» Барриос опроверг слухи об уходе из клуба

Появившаяся информация о том, что полузащитник петербургского футбольного клуба Вильмар Барриос покинет «Зенит», оказались неправдой.

В СМИ распространилась информация о том, что Барриос может перейти в британскую команду «Брайтон». Об этом завил испанский таблоид Don Balon. Футболист, однако, поговорил с корреспондентом ТАСС и объяснил, что не собирается никуда уходить, он отлично чувствует себя в рядах сине-бело-голубых.

Спортсмен подчеркнул, что он и его семья отлично адаптировались к жизни в Санкт-Петербурге и сейчас талантливый хавбэк намерен сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов под эгидой «Зенита». Отметим, что Барриос перешел в команду Северной столицы в феврале 2019 года. За это время он успел дважды завоевать чемпионство России, а также стать победителем кубка и суперкубка страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Артем Дзюба стал четвертым среди лучших бомбардиров российских команд.