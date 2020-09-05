Дзюба поднялся на четвертое место среди лучших бомбардиров

Футболист забил 26 голов за национальную команду и может побить рекорд.

Нападающий сборной России Артем Дзюба занял четвертое место в рейтинге лучших отечественных бомбардиров. Он смог забить два гола в матче со сборной Сербией, теперь на его счету 26 голов за национальную команду. Таким образом, Дзюба совсем скоро может побить рекорд Александра Кержакова, который находится на втором месте с 30 голами.

Напоминаем, что первое место занимает Олег Блохин – он играл за сборную СССР и смог забить 42 гола. До сих пор его результата не смогу достичь ни один бомбардир.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сборная России победила Сербию со счетом 3:1. В результате два гола забил Артем Дзюба, увеличить отрыв помог Вячеслав Караваев. Среди сербов отличился Александр Митрович, но это не помогло команде победить.