Акушерское отделение Боткинской больницы закрылось до 8 октября

В Петербурге Акушерское отделение больницы имени Боткина, расположенное на Пискаревском проспекте, закрыли на проветривание. Медучреждение откроется только 8 октября.

Как сообщили в петербургском Комитете по здравоохранению, с апреля текущего года, когда в Петербурге вводились ограничения и закрывались на карантин учреждения, акушерское отделение Боткинской больницы ни на день на прекращало работу. В больнице даже были пациентки с самыми тяжелыми формами Covid-19.

За период пандемии врачи отделения провели 255 родов, из которых 76 родов были приняты у зараженных коронавирусом пациенток. Кесарево сечение делали 38 женщинам. На ИВЛ находились девять женщин.

Заболевших ковидом пациенток лечили в индивидуальном боксе, что исключало возможность распространения инфекции. Если у матери ухудшалось состояние из-за коронавирусной пневмонии, то ей проводили обязательное кесарево сечение.

На период проветривания пациентов из больницы переведут в другие городские стационары. Отделение возобновит плановую госпитализацию 8 октября в 15.00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный врач Боткинской больницы заявил, что первая волна коронавируса пока еще не завершена.