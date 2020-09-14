Главный врач Боткинской больницы заявил, что первая волна коронавируса пока еще не завершена

Главный врач Боткинской больницы заявил, что первая волна коронавируса пока еще не завершена
Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев. Фото: СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал, что вторая волна COVID-19 до Северной столицы пока не добралась.

Пандемия коронавирусной инфекции в мире продолжается, а некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Ситуация в Петербурге же пока что говорит о том, что город не прошел и первую волну.

В больнице имени Боткина свободно лишь 10% имеющегося коечного фонда. Каждый день на площадке стационара «Пискаревский, 49» доставляют не лечение или выписывают по 30 человек. На площадку «Миргородская, 3» ежедневно лечиться направляют по 30-40 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает АБН.

Также известно, что в тяжелом состоянии на лечении в больнице находится приблизительно 15% госпитализированных пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн человек.

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