Главный врач Боткинской больницы заявил, что первая волна коронавируса пока еще не завершена

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев. Фото: СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев. Фото: СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал, что вторая волна COVID-19 до Северной столицы пока не добралась.

Пандемия коронавирусной инфекции в мире продолжается, а некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Ситуация в Петербурге же пока что говорит о том, что город не прошел и первую волну.

В больнице имени Боткина свободно лишь 10% имеющегося коечного фонда. Каждый день на площадке стационара «Пискаревский, 49» доставляют не лечение или выписывают по 30 человек. На площадку «Миргородская, 3» ежедневно лечиться направляют по 30-40 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает АБН.

Также известно, что в тяжелом состоянии на лечении в больнице находится приблизительно 15% госпитализированных пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 млн человек.