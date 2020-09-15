Строители в Ивангороде нашли человеческие кости

Кому принадлежали останки, пока не известно. Фото: pixabay

Кому принадлежали останки, пока не известно. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Ленинградской области начали проверку после обнаружения ящика, наполненного человеческими костями и черепами. Такое захоронение нашли строители в Ивангороде.

Предполагается, что человеческие останки лежали в земле со времен Великой Отечественной войны. На них случайно наткнулась бригада рабочих во время работ по перекладке труб канализационного коллектора рядом с улицей Садовой и со спуском к крепости и реке Нарва.

Как сообщает 47news, рабочие вытащили из земли четыре черепа, трубчатые и тазовые кости, а после переложили останки в современный ящик. Находку уже отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти и личности умерших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 470 солдат и офицеров РККА.