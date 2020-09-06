В Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 470 солдат и офицеров РККА

В Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 470 солдат и офицеров РККА
Военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады объединения совместно с родственниками погибших воинов возложили цветы и венки к подножью воинского мемориала, почтили минутой молчания память защитников Родины. Фото: Baltphoto

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа приняли участие в торжественной церемонии захоронения останков 470 солдат и 45 офицеров гвардейской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).

Открытие воинского мемориала и захоронение останков прошло на урочище Чернышов возле деревни Мишкино в Тосненском районе Ленинградской области, на месте обнаружения братских захоронений, передает пресс-служба ЗВО. Останки советских воинов были найдены военнослужащими и участниками поисковых отрядов в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти-2020».

Участникам экспедиции также помогали саперы, которые исследовали территории на предмет наличия старых боеприпасов и оказали помощь в снятии грунта и подъеме найденных предметов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области открыли памятник военным ветеринарам.

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