В Ленобласти открыли памятник военным ветеринарам

В понедельник, 31 августа, в день ветеринарного работника, в Романовке торжественно открыли памятную стелу, посвященную ветеринарным врачам и фельдшерам, героически трудившимся в годы Великой Отечественной войны.

Открыл памятник лично губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что нельзя забывать о том, что перевозкой продуктов во время войны занимались и животные. Также, лошади доставляли бойцам оружие и попадали под при этом под вражеские пули. Ветеринары лечили их и собак, которые помогали военным искать мины на различных территориях. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Памятник открыт на 14 километре Дороги жизни. В этом самом месте в годы войны находился ветеринарный отдел Ленинградского фронта. Лишь за период с 15 января по 31 марта 1944 года специалисты приняли на лечение 1111 больных лошадей. Вернуть к работе удалось 432 из них.

Отметим, что стела возведена усилиями работников ветеринарной службы. Именно они собрали средства на реализацию задумки и предоставили авторам эскизы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установили памятник Виктору Цою.