Подписчики возмутились из-за откровенного фото Аллы Пугачевой

Подписчики возмутились из-за откровенного фото Аллы Пугачевой
Галкин незаметно сфотографировал супругу. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Юморист выложил снимок певицы в купальнике.

Юморист Максим Галкин поделился фотографией певицы Аллы Пугачевой, на которой звезда нежится под лучами солнца в купальнике. Он отметил, что супруга не любит сниматься, поэтому ему приходится делать все незаметно, пока она не видит. Пост появился в Instagram-аккаунте артиста.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни не могут поверить, что в свои 71 год Примадонна выглядит настолько хорошо, а другие возмущены подобным поведением. Часть подписчиков убеждена, что в преклонном возрасте нельзя демонстрировать тело и нужно быть скромнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург объяснил, почему у Пугачевой есть морщины. Нугаев отметил, что пластика не может кардинально помочь в таком возрасте. Он добавил, что результат также зависит от образа жизни Пугачевой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алла пугачева максим галкин фото


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси