Хирург объяснил, почему у Пугачевой есть морщины

Хирург объяснил, почему у Пугачевой есть морщины
Алла Пугачева часто выкладывает новые снимки. Фото: instagram.com/alla_orfey

Он отметил, что с каждым годом «колдовать» над лицом артистки все сложнее.

Пластический хирург Тимур Нугаев объяснил, почему певица Алла Пугачева не может избавиться от морщин в 71 год, даже прибегая к помощи врачей. Он подчеркнул, что с каждым годом «колдовать» над лицом становится все труднее даже для иностранных специалистов. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Нугаев отметил, что пластика не может кардинально помочь в таком возрасте. Он добавил, что результат также зависит от образа жизни Пугачевой. Также врач напомнил, что если артистка считает себя молодой и прекрасной, никто не в праве ее переубеждать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой. В комментариях поклонники и звездные друзья принялись писать слова поддержки, подчеркивая, что в паре явно царит любовь, а всем недоброжелателям следует отправиться куда подальше.

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