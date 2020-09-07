Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

Юморист Максим Галкин решил отреагировать на непрекращающиеся слухи о его расставании с Аллой Пугачевой.

В воскресенье, 6 сентября, в профиле Галкина в социальной сети Instagram появились новые фотографии с любимой супругой. На снимках пара выглядит очень счастливой. Телеведущий сопроводил пост текстом «Не дождетесь, сплетники», чем официально опроверг информацию о возможном разводе. В комментариях поклонники и звездные друзья принялись писать слова поддержки, подчеркивая, что в паре явно царит любовь, а всем недоброжелателям следует отправиться куда подальше.

Напомним, наиболее активно слухи о разводе начали распространяться летом. Предполагалось, что Пугачевой надоел свой слишком положительный партнер. Позднее же появилась другая версия «развода» — якобы Галкин завел отношения на стороне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концертный директор Пугачевой прокомментировала ее «развод» с Галкиным.