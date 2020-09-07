Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: maxgalkinru/ instagram

Юморист Максим Галкин решил отреагировать на непрекращающиеся слухи о его расставании с Аллой Пугачевой.

В воскресенье, 6 сентября, в профиле Галкина в социальной сети Instagram появились новые фотографии с любимой супругой. На снимках пара выглядит очень счастливой. Телеведущий сопроводил пост текстом «Не дождетесь, сплетники», чем официально опроверг информацию о возможном разводе. В комментариях поклонники и звездные друзья принялись писать слова поддержки, подчеркивая, что в паре явно царит любовь, а всем недоброжелателям следует отправиться куда подальше.

Напомним, наиболее активно слухи о разводе начали распространяться летом. Предполагалось, что Пугачевой надоел свой слишком положительный партнер. Позднее же появилась другая версия «развода» — якобы Галкин завел отношения на стороне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концертный директор Пугачевой прокомментировала ее «развод» с Галкиным.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алла пугачева максим галкин слухи о разводе


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы обладатели «золотых паспортов» на Кипре
Около 15 тысяч россиян получили отказ на кредитные каникулы от банков
Отдых петербуржцев отодвинулся: Пулково задерживает три «теплых» рейса
Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой
Instagram удалил профиль «солнечного» сына Эвелины Бледанс
На Софийской ночью перевернулась и задымилась иномарка
Представитель Харламова прокомментировал новость о его заражении коронавирусом
От российских учителей не станут требовать обязательной вакцинации от ...