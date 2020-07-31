Концертный директор Пугачевой прокомментировала ее «развод» с Галкиным

В последнее время активно муссируется информация о якобы существующем разладе у самой известной пары российской эстрады — Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Поклонники не на шутку встревожены, при этом сами артисты предпочитают сохранять молчание.

Прояснить ситуацию решила концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова. Она отметила, что разговоров про расставание никогда не было и нет в настоящее время. Об этом сообщает Daily Storm.

Примечательно, что некоторые инсайдеры считают подобные слухи продуманным «вбросом». Якобы артистам выгодно распространять подобную информацию, чтобы о них на забывали.

Напомним, певица и юморист официально оформили отношения в 2011 году. Супруги воспитывают двоих общих детей — дочь Лизу и сына Гарри.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Максим Галкин и Алла Пугачева могут развестись.