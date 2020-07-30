СМИ: Максим Галкин и Алла Пугачева могут развестись

Список бума звездных разводов, который пришелся на окончание режима самоизоляции, может пополниться новыми фамилиями.

Образцовая пара представителей российской эстрады находится в законном браке с 2011 года. Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева воспитывают вместе двоих детей. Однако, в тихой и размеренной семейной жизни мог произойти разлад. По крайней мере, такие слухи ходят в течение целого лета, отчего журналисты с особенным интересом наблюдают за развитием событий.

Взять комментарий по данному вопросу решили и у шансонье Евгения Кемеровского. Однако, рассказывать какие-либо подробности он не захотел, отметив, что с подобными вопросами следует обращаться к ближайшим родственникам, которые явно знают больше, чем он. Об этом сообщает “Собеседник”.

Несмотря на отсутствие подробностей, фанаты пары озвучивают свои предположения о возможных причинах развода — примадонна могла попросту заскучать в этом браке со столь положительным партнером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пугачева поразила поклонников вечной молодостью.