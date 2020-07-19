«Как 18-летняя»: Пугачева поразила поклонников вечной молодостью

&#171;Как 18-летняя&#187;: Пугачева поразила поклонников вечной молодостью
Алла Пугачева опубликовала селфи. Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева выложила на своей странице в Instagram новый пост, который вызвал бешеный восторг. Поклонников поразила вечная молодость примадонны.

Певица опубликовала несколько селфи, а также фото с подругами Идой и Олесей. На общем снимке она расположилась по центру в шикарном кожаном кресле белого цвета.

Алла Пугачева с подругами Идой и Олесей. Фото: instagram.com/alla_orfey

Пугачева продемонстрировала прекрасную фигуру, стройные ноги и голливудскую улыбку. В комментариях к посту поклонники отметили, что 71-летняя певица выглядит лучше своих молодых подруг.

«Ну как 18-летняя! Алла Борисовна красотка», — написал подписчик.

«Даже узнала не сразу», — призналась поклонница.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пугачева восхитила Галкина модным образом и модельной походкой. Он восторженно подписал публикацию: «Хороша!».

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