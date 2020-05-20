Пугачева восхитила Галкина модным образом и модельной походкой

Пугачева восхитила Галкина модным образом и модельной походкой
"Какая Алла молодая-озорная!", - восхищаются подписчики. Фото: Instagram @maxgalkinru

Во время пандемии коронавируса Максим Галкин проводит время дома вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми, Лизой и Гарри. Теперь члены его семьи часто мелькают в соцсетях артиста.

Галкин ответственно подошел к вопросам безопасности, поскольку Примадонна входит в группу повышенного риска заражения опасной инфекцией. Шоумен запретил Алле Борисовне выходить из дома, а также контактировать с кем-либо, кроме членов семьи и няни Лизы и Гарри.

Тем не менее, прогуливаться по территории их замка в деревне Грязи Пугачевой разрешено. Видео одного из таких променадов Галкин опубликовал в своем Instagram. На кадрах ролика Примадонна в молодежных джинсах и куртке-оверсайз модельной походкой направляется к супругу, который восторженно подписал публикацию: «Хороша!».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Максим Галкин поздравил Пугачеву с 71-летием.

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