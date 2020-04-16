Галкин мило поздравил Пугачеву с ее 71-летием

Юморист выложил нежное видео, на котором артистка танцует. Поклонники в восторге.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Юморист Максим Галкин опубликовал видео на своей странице в Instagram. На нем певица Алла Пугачева в длинном струящемся платье танцует и кружит по замку. Судя по всему, у артистки отличное настроение – она бодра и весела. Поклонники восхитились тем, как хорошо Пугачева выглядит в свои годы и написали, что с удовольствием любуются ей.

«Она всегда может удивлять, и этот ролик это подтверждает!»

— пишет один из пользователей в комментариях.

Фанаты поздравляют Примадонну, а также под постом пару ласковых слов написали Ольга Бузова, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лобода и другие знаменитости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пугачева с сыном исполнили «гимн» борьбы с коронавирусом. Артистка и дети находятся дома, чтобы обезопасить себя от инфекции.