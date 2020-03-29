Пугачева с сыном исполнили «гимн» борьбы с коронавирусом

Пугачева с сыном исполнили &#171;гимн&#187; борьбы с коронавирусом
Галкин показал любимого сына и супругу. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Артистка и дети находятся дома, чтобы обезопасить себя от инфекции.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Ролик опубликовал юморист Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте. На нем Алла Пугачева вместе с сыном Гарри исполняют придуманный ими «гимн» борьбы с коронавирусом. Примадонна пела, а ребенок аккомпанировал ей. В тексте песни говорится о том, как было бы хорошо, если бы пандемия закончилась побыстрей.

Такой тандем очень понравился подписчикам, которым не хватает хороший новостей в последнее время. Они благодарны Пугачевой за то, что она продолжает радовать поклонников своим пением.

Напоминаем, что недавно Лиза и Гарри изгоняли коронавирус при помощи волшебного обряда. Они стараются, как могут, но ситуация в стране лучше не становится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин смеется над слухами о нефтяной скважине Пугачевой. Юморист просит дать ему адрес, потому что он не в курсе незаконной деятельности супруги.

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