Галкин смеется над слухами о нефтяной скважине Пугачевой

Галкин смеется над слухами о нефтяной скважине Пугачевой
Галкин отрицает слухи о скважине. Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Юморист просит дать ему адрес, потому что он не в курсе незаконной деятельности супруги.

Об этом стал известно сегодня, 25 марта. Обо всем юморист Максим Галкин заявил в своем Instagram-аккаунте. Он, комментируя слова создателя «Ласкового мая» Андрея Разина, заявил, что не в курсе бизнеса певицы Аллы Пугачевой и просит поделиться с ним добытой информацией. Галкин теперь хочет знать, где находятся деньги их семьи.

Пользователи поддержали семью Пугачевой и Галкина – они считают, что Разин говорит все это для привлечения внимания к собственной персоне. Некоторые же принялись считать деньги супругов.

Напоминаем, что Разин заявлял, будто с ним сведениями поделились партнеры Пугачевой по нефтяному бизнесу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер Андрей Разин рассказал, как Кудрявцева «ползала на коленях» перед ним. Телеведущая якобы вымаливала прощение, чтобы тот забрал заявление.

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