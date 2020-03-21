Продюсер Андрей Разин рассказал, как Кудрявцева «ползала на коленях» перед ним

Телеведущая якобы вымаливала прощение, чтобы тот забрал заявление.

Об этом стало известно 20 марта. Обо всем пишет Собеседник.Ru. Продюсер Андрей Разин, который давно конфликтует с телеведущей Лерой Кудрявцевой, поделился новыми подробностями их разногласий. Он заверил, что возбуждал уголовное дело в отношении знаменитости, но по какому поводу – не уточнил. Разин заявил, что Кудрявцеву могли посадить в тюрьму и она «ползала на коленях» перед ним, прося прощение. Если вдруг телеведущая пойдет в суд, то он возобновит разбирательство.

Напоминаем, что Разин не раз говорил, что телеведущая переспала с барабанщиком «Ласкового мая», а потом шантажировала его и клялась, что беременна. Кудрявцева же уверяет, что продюсер все время ее оскорбляет без причины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Разин заявил, что Шатунов никогда не владел песнями «Ласкового мая».