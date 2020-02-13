Разин заявил, что Шатунов никогда не владел песнями «Ласкового мая»

Разин заявил, что Шатунов никогда не владел песнями &#171;Ласкового мая&#187;
Шатунов не хотел отказываться от авторских прав. Фото: https://www.instagram.com/yuriy_shatunov/

Певец хотел исполнять хиты группы, но ему запретили это делать.

Об этом стало известно 13 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Суд привлек Андрея Разина, продюсера «Ласкового мая», к спору по иску Юрия Шатунова. Солист группы пытается добиться справедливости – он обвиняет «Честную музыку» в присвоении песен. В компании же уверяют, что Шатунов не имеет право исполнять хиты «Ласкового мая», так как они ему никогда не принадлежали. Певец не понимает, почему обладателем композиций считается Руслан Филатов.

Компания, в свою очередь, удивлены поведением артиста. Там объяснили, что с Шатуновым заключался контракт и, видимо, он его плохо читал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Разин хочет судиться с Первым каналом после эфира про Заворотнюк.

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