Разин заявил, что Шатунов никогда не владел песнями «Ласкового мая»

Певец хотел исполнять хиты группы, но ему запретили это делать.

Об этом стало известно 13 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Суд привлек Андрея Разина, продюсера «Ласкового мая», к спору по иску Юрия Шатунова. Солист группы пытается добиться справедливости – он обвиняет «Честную музыку» в присвоении песен. В компании же уверяют, что Шатунов не имеет право исполнять хиты «Ласкового мая», так как они ему никогда не принадлежали. Певец не понимает, почему обладателем композиций считается Руслан Филатов.

Компания, в свою очередь, удивлены поведением артиста. Там объяснили, что с Шатуновым заключался контракт и, видимо, он его плохо читал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Разин хочет судиться с Первым каналом после эфира про Заворотнюк.