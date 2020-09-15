Жительница Пушкина скончалась под колесами электрички, на месте нашли телефон и наушники

В Петербурге у железнодорожной станции «Детскосельская» молодая жительница попала под поезд. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Трагический инцидент произошел в понедельник, 14 сентября, в 20:51 на ж/д переходе у указанной станции. 25-летняя девушка попала под электропоезд «Павловск — Санкт-Петербург».
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, жительница Пушкина решила перебежать ж/д переход, игнорируя запрещающий сигнал светофора.
Машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. От полученных травм женщина скончалась.
Прибывшие полицейские обнаружили на месте мобильный телефон и наушники.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобус попал в ДТП на ж/д переезде в Петербурге, четверо пострадали. Пострадавшие были госпитализированы.