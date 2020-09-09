Автобус попал в ДТП на ж/д переезде в Петербурге, четверо пострадали

Автобус попал в ДТП на ж/д переезде в Петербурге, четверо пострадали
Пострадавших госпитализировали. Фото:

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобуса. В результате столкновения пострадало 4 пассажира.

Авария случилась сегодня днем, 9 сентября, на ж/д переезде. По предварительным данным, водитель автобуса «ЛиАЗ» №93 остановился на запрещающий сигнал семафора. В этот же момент дежурный по переезду разрешил водителю проезд, тогда мужчина начал движение. В этот момент произошел произвольный подъем барьеров.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД, автобус был поврежден, а пассажиры от резкого торможения автобуса начали падать.

Пострадавшие были госпитализированы. Правильность действий водителя подтверждается видеоматериалами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Lada устроила лобовое ДТП на Литейном мосту. По предварительным данным, участниками аварии стали трое.

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