Lada устроила лобовое ДТП на Литейном мосту

ДТП на Литейном мосту. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на Литейном мосту. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об аварии на одной из переправ в центре Петербурга. По предварительным данным, участниками аварии стали трое.

О ДТП горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, Lada вылетела на встречную полосу и задела там Nissan Qashqai и Hyundai Solaris.

Есть ли в результате ДТП пострадавшие, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Приморском районе Петербурга. В ДТП на железнодорожном переезде попал автобус. Когда автобус ЛиАЗ переезжал через железнодорожные пути, поднялся защитный барьер. В результате аварии пострадали четыре человека.