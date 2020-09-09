Lada устроила лобовое ДТП на Литейном мосту

Lada устроила лобовое ДТП на Литейном мосту
ДТП на Литейном мосту. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об аварии на одной из переправ в центре Петербурга. По предварительным данным, участниками аварии стали трое.

О ДТП горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, Lada вылетела на встречную полосу и задела там Nissan Qashqai и Hyundai Solaris.

Есть ли в результате ДТП пострадавшие, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП в Приморском районе Петербурга. В ДТП на железнодорожном переезде попал автобус. Когда автобус ЛиАЗ переезжал через железнодорожные пути, поднялся защитный барьер. В результате аварии пострадали четыре человека.

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