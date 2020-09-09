В ДТП на железнодорожном переезде с автобусом на «Старой деревне» пострадали четверо

В Приморском районе Петербурга выясняют обстоятельства аварии на железнодорожном переезде. В ДТП там попал автобус.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария там произошла в среду, 9 сентября, днем.

Когда автобус ЛиАЗ переезжал через железнодорожные пути поднялся защитный барьер. В результате аварии пострадали четыре человека – женщины. Из них три получили травмы средней степени тяжести, еще одна в удовлетворительном состоянии отказалась от госпитализации.

Уточняется, что на движение железнодорожного транспорта авария не повлияла.

Ранее gazeta.spb.ru писала о смертельном ДТП с пешеходом во Всеволожском районе Ленинградской области.