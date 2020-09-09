Во Всеволожском районе ночью в ДТП погиб пешеход

Во Всеволожском районе ночью в ДТП погиб пешеход
Медики не успели помочь пострадавшему. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Мужчина находился вне зоны пешеходного перехода, когда на него наехал автомобиль.

Во Всеволожском районе Ленинградской области этой ночью, 9 сентября, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. Все случилось на 8,35 километре автодороги «ст. Магнитная – поселок им. Морозова» – там «Ауди» наехал на пешехода, который находился вне зоны «зебры». В результате мужчина 1990 года рождения получил серьезные травмы, они стали причиной летального исхода. Он так и не дождался помощи врачей.

Обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скорая работает на месте жесткого ДТП на Свердловской набережной. На месте происшествия работают три бригады скорой помощи и пожарные.

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