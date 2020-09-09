Скорая работает на месте жесткого ДТП на Свердловской набережной

Напротив гостиницы «Охтинская», что на Свердловской набережной в Петербурге, произошла серьезная автомобильная авария. Есть пострадавшие.

Очевидцы сообщили о происшествии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло в ночь на среду, 9 сентября. По словам пользователей, участниками аварии стали автомобили «Рено» и «БМВ».

«У «Рено» морда в смятку, у «БМВ» колесо правое вывернуто. Вероятно, «БМВ» неслась на большой скорости и на светофоре задела «Рено», ту в забор и развернуло, а «БМВ» пролетела через газон и выехала обратно на дорогу», — пишет очевидец.

На месте происшествия работают три бригады скорой помощи и пожарные.

Как сообщает 78.ru, в результате столкновения пострадала одна девушка, ее госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП во Фрунзенском районе закончилось травмами для трех человек.