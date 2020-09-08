ДТП во Фрунзенском районе закончилось травмами для трех человек

ДТП во Фрунзенском районе закончилось травмами для трех человек
Пострадавших госпитализировали. Фото: Pixabay

Две иномарки столкнулись друг с другом на Загребском бульваре во вторник, 8 сентября.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:05. По неустановленным причинам в друг друга врезались Mercedes и Renault Duster. Известно, что 20-летний водитель немецкого автомобиля остался цел и невредим, чего нельзя сказать о 69-летнем водителе Renault и его двух пассажирках 1951 и 1953 годов рождения. Пострадавшие с разными степенями тяжести были доставлены в больницу. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители в настоящее время проводят проверку по факту аварии. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с автобусом перекрыло перекресток на Петергофском. Пострадал ли кто-то в аварии — неизвестно.

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