На Загородном легковушка сбила самокатчика, на месте «скорая»

На Загородном легковушка сбила самокатчика, на месте &#171;скорая&#187;
Место ДТП, Фото: vk.com/spb_today

Напротив станции метро «Технологический институт» произошло ДТП с участием автомобиля и владельца самоката.

Столкновение транспортных средств случилось сегодня, 15 сентября, около 12:53 на Загородном проспекте у поворота на Московский проспект. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что лобовое стекло машины пришло в негодность. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших не приводится.

Движение автомобилей затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Пушкина скончалась под колесами электрички, на месте нашли телефон и наушники.

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