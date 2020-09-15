На Загородном легковушка сбила самокатчика, на месте «скорая»

Напротив станции метро «Технологический институт» произошло ДТП с участием автомобиля и владельца самоката.

Столкновение транспортных средств случилось сегодня, 15 сентября, около 12:53 на Загородном проспекте у поворота на Московский проспект. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что лобовое стекло машины пришло в негодность. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Информация о пострадавших не приводится.

Движение автомобилей затруднено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Пушкина скончалась под колесами электрички, на месте нашли телефон и наушники.