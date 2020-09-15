Петербуржцам рассказали, как проходит благоустройство набережной Карповки

Администрация Петроградского района Петербурга отчиталась о проделанной на набережной реки Карповки работе по благоустройству.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, в прошлом году набережная Карповки получила новое благоустройства на участке от улицы Чапаева до Первого меда, а также новое общественное пространство. В этом году идут работы по благоустройству противоположной стороны набережной.

Там постарались создать более удобную и широкую набивную дорожку. В скором времени будут высажены дополнительные 38 деревьев, более 500 кустарников и многолетние растения.

На набережной Карповки построят деревянные спуски, которые будут вести к местам отдыха у воды. Кроме того, на территории появятся уличная мебель, урны и велопарковки.

«Конечно, не обойдется без арт-объекта созвучного речной тематике – скульптура «Течение», — пишут в администрации.

Сейчас рабочие ведут работы по монтажу рулонных газонов и устройству набивной дорожки с укреплением бортов. Подготовлены ямы для посадки деревьев.

Набережная реки Карповки должна быть полностью благоустроена к 16 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при благоустройстве набережной Карповки.