Между Москвой и Петербургом могут продолжить веломаршрут

Между Москвой и Петербургом могут продолжить веломаршрут
Путешествие проводится с целью проведения трассировки маршрута и привлечения к исследованию локальных сообществ, а также повышения интереса к этому виду досуга. Фото: https://pixabay.com

В ближайшие годы Москву и Петербург свяжет веломаршрут. Трасса будет пролегать через Торжок, Осташков, Новгород, Тверь, Старую Руссу и Гатчину.

Веломаршрут может стать первым национальным проектом в области велотуризма и объединит территории в единую туристическую сеть.

Как сообщили в Ростуризме, исследовательская велоэкспедиция из Москвы в Северную столицу, которую организовала команда Let»sbikeit! и КБ Стрелка при поддержке Ростуризма, началась в выходные в российской столице. Мероприятие продлится 16 дней и завершится в городе на Неве.

Общая протяженность трассы – 1150 километров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году веломаршруты в Петербурге увеличат до 138 км. Решение было принято в ходе утверждения Адресной программы на создание и установку объектов внешнего благоустройства в 2020 году.

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