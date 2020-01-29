В 2020 году веломаршруты в Петербурге увеличат до 138 км

В 2020 году веломаршруты в Петербурге планируют продлить до 138 км. Для велосипедистов будут проложены 21,8 км новых дорожек.

Решение было принято в ходе утверждения Адресной программы на создание и установку объектов внешнего благоустройства в 2020 году, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Обустроить маршруты планируют на девяти направлениях. Для велосипедистов будут выделены участки Приморского проспекта, Бухарестской улицы, улицы Типанова, проспектов Славы, Культуры, Светлановского и Тореза, а также улиц Политехнической и Харченко.

Сейчас в Петербурге доступен 31 велосипедный маршрут. Общая их протяженность составляет 116,1 км.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге отказались от ликвидации велополосы на набережной реки Фонтанки.