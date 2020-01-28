Велодорожку на набережной Фонтанки спасли от депутатов

Велополосу на набережной реки Фонтанки ликвидировать не будут. Фото: pixabay

Велополосу на набережной реки Фонтанки ликвидировать не будут. Фото: pixabay

В Петербурге было решено оставить велополосу на набережной реки Фонтанки. Соответствующий вопрос был поднят на встрече с КРТИ, Центром управления парковками, муниципальными депутатами и горожанами.

О необходимости ликвидации велодорожки ранее говорили депутаты МО «Сенной округ». Они отметили, что жители муниципалитета выступают против велополосы и возмущены тем, что при принятии решения не проводилось обсуждение.

В комитете решение сохранить полосу объяснили транспортной стратегией страны, в которой прописана необходимость развития велосипедной инфраструктуры. В будущем чиновники планируют проводить общественные слушания перед формированием соответствующих адресных программ, участниками которых смогут стать все жители.

В ходе совещания также отметили необходимость повышения безопасности движения по велополосе.

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