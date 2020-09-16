Медики проверили на коронавирус еще 23,6 тыс. жителей Петербурга

Медики проверили на коронавирус еще 23,6 тыс. жителей Петербурга
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице продолжаются ежедневные обследования граждан на наличие коронавирусной инфекции в организме. Оперштаб по борьбе с распространением инфекции опубликовал последние данные.

Согласно оперативной информации на 10 утра среды, 16 сентября, за прошедшие сутки на новый тип коронавируса проверили 23 тыс. 625 человек, проживающих в Петербурге. Медицинские сотрудники продолжают вести наблюдение за здоровьем 512 пациентов, которые могут являться переносчиками инфекции. Двое из них размещены в обсерваторе, а остальные находятся на самоизоляции из-за недавного контакта с зараженными людьми.

Единая региональная информационная служба сообщила о 214 обработанных звонках от местных жителей. Вопросы о коронавирусе можно задать справочной службе по номеру 122.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участницам испытания вакцины от Covid-19 посоветовали не беременеть.

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