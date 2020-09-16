Участницам испытания вакцины от Covid-19 посоветовали не беременеть

Женщинам, принимающим участием в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», посоветовали подождать с планированием беременности.
Специалисты предупреждают, что если женщина, участвующая в испытаниях, все же забеременела, то вакцинацию придется немедленно приостановить, а за здоровьем женщины наблюдать вплоть до родов.
Как сообщает РИА Новости, соответствующие рекомендации значатся в протоколе клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020. В третьей фазе исследований будут участвовать 30 тысяч добровольцев.
Кроме того, женщинам-добровольцам порекомендовали во время вакцинации и в течение трех месяцев после процедуры не кормить ребенка грудью и не становиться донором яйцеклетки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласть доставили пробную партию отечественной вакцины от коронавируса.