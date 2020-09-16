Новой столицей Ленобласти станет Гатчина

Новой столицей Ленобласти станет Гатчина
Гатчина. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Устав региона внесут изменений до конца 2020 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что новой столицей региона станет Гатчина. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Новый статус за городом хотят закрепить до конца 2020 года. Изменения в ближайшее время внесут в Устав Ленинградской области.

Напоминаем, что Гатчина является крупнейшим городом региона. Он расположен недалеко от центра Санкт-Петербурга. В нем расположено несколько важных промышленных предприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что политолог рассказал, в чем счастье Ленобласти, и перечислил заслуги Дрозденко. Он убежден, что региону не нужна одна столица. Это позволяет каждый год концентрироваться на проблемах того или иного субъекта, и «никто не обижается».

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