Политолог рассказал, в чем счастье Ленобласти, и перечислил заслуги Дрозденко

Политолог рассказал, в чем счастье Ленобласти, и перечислил заслуги Дрозденко
Еремеев убежден, что одна столица не нужна. Фото: gazeta.spb.ru

Он убежден, что региону не нужна одна столица.

Сегодня, 13 сентября, состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах.

Политолог Станислав Еремеев заявил, что выборы в регионе прошли интеллигентно. Он добавил, что счастье Ленинградской области в том, что у нее нет столицы. Это позволяет каждый год концентрироваться на проблемах того или иного субъекта, и «никто не обижается».

Еремеев также выразил уверенность в том, что Александр Дрозденко снова победит на выборах.

«Он владеет ситуацией глубоко и основательно. Он понимает происхождение тех или иных групп, интересов и капиталов, существующих на территории Ленинградской области. Он умеет взаимодействовать с крупными регионами. Он решает еще одну важную задачу: Дрозденко демонстрирует равновеликость»,

— рассказал Еремеев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт считает недопустимым объединение Петербурга и Ленобласти.

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