Эксперт считает недопустимым объединение Петербурга и Ленобласти

Регионы стараются держаться вместе, но это не значит, что они стремятся к объединению, уверен писатель Юрий Светов.

Сегодня, 13 сентября, состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах. Один из экспертов, писатель Юрий Светов, отметил, что многие задаются вопросом: объединятся ли Санкт-Петербург и Ленинградская область? Для спикера очевидно, что это не приведет ни к чему хорошему и станет причиной для приостановки в развитии обоих регионов. Он отметил, что нет ничего плохого в единении, но объединения быть точно не должно.

«Надо использовать преимущества каждого региона и думать о единении»,

— убежден Светов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти формула трехдневного голосования сработала. В 2020 году голосовать можно было в течение трех дней в связи с пандемией коронавируса.