В десяти регионах России медики готовят акции протеста «Заплатите за COVID-19»

В десяти регионах России медики готовят акции протеста &#171;Заплатите за COVID-19&#187;
На массовые пикеты готовы выйти фельдшеры, врачи, водители и медсестры. Фото: pixabay

В десяти регионах врачи готовят акции протеста «Заплатите за COVID». В ближайшее время заявки на проведение протеста подадут в Астрахани и Владимире.

Протестные акции анонсировал профсоюз медработников «Действие», они могут пройти в конце текущего месяца. На массовые пикеты готовы выйти фельдшеры, врачи, водители «скорых» и медсестры. Они будут требовать, чтобы региональные власти выполнили поручение российского лидера Владимира Путина о допвыплатах медикам, работающим с инфицированными коронавирусом.

Как сообщил «Коммерсант», участники акции будут требовать увеличения заработной платы, а также сокращения бюрократических преград для получения страховых выплат.

Акция пройдет в 15 городах в десяти регионах РФ. Так как из-за пандемии митинги сейчас запрещены, было принято решение о массовых пикетах численностью в несколько десятков человек

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса выходит из под контроля. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш.

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