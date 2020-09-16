Генсек ООН: пандемия коронавируса выходит из под контроля

Вспышка Covid-19 в мире выходит из-под контроля. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, сложившийся кризис не похож ни на один другой. И добавил, что совсем скоро человечество преодолеет планку в миллион потерянных жизней из-за коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщили РИА Новости, Гутерреш подчеркнул, что вирус является угрозой номер один глобальной безопасности в современном мире. При этом он отметил, что от пандемии нет панацеи, поэтому возлагать надежды только на одну вакцину бессмысленно.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России.