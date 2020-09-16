В ВОЗ оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения не видит поводов к беспокойству для России, в которой в последнее время фиксируется повышение заболеваемости COVID-19.

Официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в настоящее время в странах Европы наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. При этом, про Россию сказать подобного нельзя, несмотря на незначительное повышение количества новых диагностированных случаев вируса.

Вуйнович отметила российскую систему тестирования, которая может точно выявлять очаги заражения и фиксировать уровень смертности. Также, сформировавшийся общемировой опыт может помочь оперативнее реагировать на все вспышки заболевания и пресекать их во избежании введения очередных масштабных карантинных мер. Об этом сообщает ТАСС.

Отдельно Вуйнович обратилась к родителям, призывая их ответственно подходить к такой важной процедуре как вакцинация детей. Представитель ВОЗ подчеркнула, что в таком вопросе прежде всего стоит отталкиваться от мнения медицинского сообщества, а не от статей в любительской литературе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили максимальный прирост заразившихся коронавирусом с 26 июля.