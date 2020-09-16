В России выявили максимальный прирост заразившихся коронавирусом с 26 июля

За сутки заболели 5670 человек, чего не было на протяжении нескольких месяцев.

В России зарегистрировали 5670 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с 26 июля, отметили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Отмечается, что суточный рост за последний месяц не превышал 0,5%. На данный момент в России зарегистрировано более 1,07 миллионов случаев заражения.

Меньше всего новых заболевших в Чукотском АО, в Смоленской и Московской Областях, а также Чеченской Республике и некоторых других. В Санкт-Петербурге тем временем заболели 207 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус в Петербурге убил 25 человек. Всего за минувшие сутки выявили 207 заразившихся, выздороветь успели 105 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 39,8 случаев заболевания, скончались 2701 человек.