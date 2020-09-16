Коронавирус в Петербурге убил 25 человек

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Ежедневно количество летальных исходов растет, несмотря на усилия врачей.

Сегодня, 16 сентября, стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса скончались 25 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки выявили 207 заразившихся, выздороветь успели 105 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 39,8 случаев заболевания, скончались 2701 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участницам испытания вакцины от Covid-19 посоветовали не беременеть.