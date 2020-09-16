Коронавирус в Петербурге убил 25 человек

Коронавирус в Петербурге убил 25 человек
Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Ежедневно количество летальных исходов растет, несмотря на усилия врачей.

Сегодня, 16 сентября, стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса скончались 25 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки выявили 207 заразившихся, выздороветь успели 105 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 39,8 случаев заболевания, скончались 2701 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участницам испытания вакцины от Covid-19 посоветовали не беременеть.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус смерть статистика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси