Выборы в Новой Ладоге признали недействительными, а после это опровергли

Муниципальные дополнительные выборы в Новой Ладоге Волховского района признали недействительными, а позже такое заявление назвали ошибкой.

Об этом стало известно в среду, 16 сентября. Как сообщили в Telegram-канале «Админка Ленобласти со ссылкой на СЗФО 47-региона, соответствующее решение принял ТИК Волховского района.

Позже выяснилось, что «причина признания выборов недействительными – ошибка УИКа, которая не позволяет достоверно определить результаты».

Напомним, с 11 по 13 сентября в Ленинградской области проходили выборы губернатора. По данным Леноблизбиркома, на избирательных участках 47 региона за последние три дня свою гражданскую позицию выразили 701 тыс. 167 человек. Активность составила 51,52%. Уверенную победу на нынешних выборах одержал действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что политолог назвал выборы в Ленобласти образцовыми.