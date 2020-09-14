Политолог назвал выборы в Ленобласти образцовыми

Политолог назвал выборы в Ленобласти образцовыми
Выборы в Ленинградской области. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Политолог Марат Баширов поделился своим мнением насчет прошедших выборов губернатора в Ленинградской области.

«Мне кажется, что эти выборы прошли очень организовано и спокойно, а это признак того, что не стоило «менять коней на переправе». Значит, губернатор устаивает регион, его население как в политическом плане, так и эмоционально, – приводит слова эксперта Online47.

Политолог отмечает, что губернатор Александр Дрозденко действует без страхов, принимает своевременные решения, понимая необходимость тех или иных действий. Также Баширов оценил умения Дрозденко правильно использовать преимущество области, адекватно общаться с людьми.

«Знаете, часто главой региона бывает недовольна местная элита. Но в данном случае, губернатор старается создать условия для людей, для создания и поддержки предпринимателей», — продолжает Баширов.

Говоря об особенности нынешних выборов — большом числе фейковых сообщений, эксперт заявил, что обсуждение политических процессов, которое раньше проходило на лавочке или на кухне, теперь ушло в соцсети. Чтобы это остановить, как поясняет политолог, пользователи должны перестать верить всему, что есть в интернете.

Эксперт также признал выборы в Ленобласти образцовыми.

«Ведь если губернатор хамоват, ему вряд ли верят, за ним не идут. А когда глава региона долгое время доминирует в политическом пространстве – обладает силой и одновременно интеллигентностью, уверенность в правильном выборе неизбежна», — заключил Баширов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на выборах губернатора Ленобласти победил Александр Дрозденко.

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