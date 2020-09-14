На выборах губернатора Ленобласти победил Александр Дрозденко

В Ленинградской области обработали 100% бюллетеней и подвели окончательные итоги выборов.

Активность избирателей по итогам трехдневного голосования составила 51,52%. Свою гражданскую позицию на избирательных участка выразили 701167 человек. Об этом сообщает Леноблизбирком.

Уверенную победу одержал действующий глава Ленобласти Александр Дрозденко ( «Единая Россия») — он заручился 83,61% голосов избирателей. Второе место занял Андрей Лебедев («ЛДПР») — 7,30%, на третьем месте расположился Александр Перминов («Справедливая Россия») — 4,57%. Александр Габитов («Гражданская платформа») набрал 3,06% голосов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко прокомментировал состоявшие выборы. Губернатор отметил, что выборы прошли честно и открыто, а также поблагодарил своих соперников. Глава региона подчеркнул, что не агитировал за свою кандидатуру, а отдал предпочтение спокойному продолжению работы и решению важных насущных проблем.