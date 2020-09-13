Дрозденко прокомментировал состоявшие выборы

Дрозденко прокомментировал состоявшие выборы
Александр Дрозденко. Фото: Balpthoto

Он считает, что кампания была абсолютно честная и открытая.

13 сентября состоялся единый день голосования в Ленинградской области. Этому событию посвящено пресс-мероприятие «Ночь выборов-2020», на котором различные спикеры делятся своими впечатлениями и мыслями и прошедших выборах.

Среди них выступил Александр Дрозденко, который претендует на пост губернатора региона. Он отметил, что у этой кампании была отличительная черта – она прошла без прямой агитации за действующего главу. Политик выбрал другую стратегию: продолжать работать. Дрозденко заявил, что в ближайшее время нужно разобраться с подготовкой к отопительному сезону, со школами и социальными вопросами. Он добавил, что кампания была честная и открытая, а также поблагодарил соперников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что политолог рассказал, в чем счастье Ленобласти, и перечислил заслуги Дрозденко.

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