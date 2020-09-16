В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще девять человек, которые сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 16 сентября. Как сообщили в операштабе по борьбе с болезнью, общее количество умерших пациентов с Covid-19 в российской столице достигло 5 025.

Согласно последним данным, в России было выявлено 1 079 519 случаев инфицирования коронавирусом. Побороть болезнь смогли 890 114 человек. По состоянию на 16 сентября 10:30, в стране зафиксировано 18 917 случаев смерти пациентов с Сovid-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в десяти регионах России медики готовят акции протеста «Заплатите за COVID-19».