В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов

В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Автомобилист ехал не быстро. Фото: pixabay

В канадском Монреале автомобилист сбил девять пешеходов, включая детей. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел в среду, 16 сентября. По данным правоохранителей, 38-летний водитель сначала сбил одного человека и скрылся. Чуть позже он наехал еще на восемь человек, двое из которых — дети.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала CTV, пострадавших доставили в ближайшее медучреждение, травмы не угрожают их жизни.

Автомобилист ехал не быстро, но по неизвестным причинам выехал на пешеходный тротуар. По предварительным данным, мужчина был в трезвом виде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси. Машина сильно пострадала.

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