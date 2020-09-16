Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси

Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга водитель легкового авто влетел в столб, а после пересел в такси и уехал в неизвестном направлении.

Дорожный инцидент случился в ночь на четверг, 17 сентября, на улице Пионерстроя. Фотографии разбитой машины опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель за рулем Peugeot выехал на «встречку», где врезался в стоящий на газоне столб. После случившегося автомобилист вышел из машины, сел вызвал такси и уехал с места происшествия.

На кадрах видно, что машина сильно пострадала. В транспортном средстве от удара сработали подушки безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвинском районе большегруз наехал на лежащего мужчину.

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