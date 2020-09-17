Число заболевших COVID-19 в Петербурге перевалило за 40 тысяч

В Петербурге продолжает расти число заболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, по последним данным, за все время пандемии заболевание успели подтвердить у 40 тысяч 99 человек.

Об этом утром в четверг, 17 сентября, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что за последние сутки в Северной столице выявили еще 211 заразившихся.

Отметим, что в России число заболевших постепенно приближается к 1,1 млн. Выздороветь в стране с начала пандемии успело более 890 человек.

Как писала ранее gazeta.spb.ru, по мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, вспышка коронавируса в мире выходит из-под контроля. Он отметил, что вирус является угрозой номер один глобальной безопасности в современном мире.